Написание материалов на сайт бизнес-тематики

Добрый день! Требуется придумать название для магазина, занимающегося продажей любительской и полупрофессиональной видеоаппаратуры. Название должно быть современным. Желательно (хотя и не обязательно) чтобы по нему можно было понять сферу деятельности магазина. Жду ярких, нестандартных предложений. Конкурс до конца ...
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Требуется автор для написания материалов аналитического и новостного характера на сайт бизнес-тематики. Конкретнее о тематике: инвестиции, реструктуризация предприятий и сопровождающие ее процедуры, налоговое и бухгалтерское сопровождение предприятий. Оплату гарантируем.
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