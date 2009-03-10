Написание материалов на сайт бизнес-тематики

Спасибо Вам, Ольга, за интересную работу и полную оплату! Обращайтесь чаще, ведь тематика Вашего сайта мне близка и понятна. Коллегам рекомендую при работе с этим заказчиком быть ответственными и компетентными, тогда хорошие деньги и взаимопонимание обеспечены!