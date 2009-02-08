Описание сайта

КопирайтингЗавершен18 заявок305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно придумать описание сайта для поисковиков TITLE и Desciption

15 лет назад
inret87
Игорь 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
15 лет назад
$2
1 день
Хорошо и быстро сделал. Результатом доволен. Рекомендую
Хороший заказчик: четко ставит задачу и оплачивает вовремя.
  • Похожие заказы

  • Дешевый рерайтинг

    Требуется дешевый рерайт простых текстов. Предлагайте свои цены за 1000 знаков. Предподчтение отдается наиболее низкой стоимости, так как никаких требований нет: только уникальность и читабельность.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Предложение на разработку сайта

    Нужно написать на английском языке для клиента - туристической фирмы. Тематика сайта - поисковая система по отелям, курортам, авиаперелетам + бронирование онлайн. Есть исходное техническое описание двух подобных программ на английском. Цель убедить клиента что ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется оживить форум футбольного проекта

    Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет: 1. Создание новых ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Письма, записки

    Требуется человек для написания официальных писем и объяснительных записок. На данный момент нужно грамотно написать объяснительную записку в деканат от лица студента 1-го курса. Подробности при личной переписке.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг статей для сайта

    $20

    Нужен рерайт статей для сайта gadgetclub.su 20 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги". Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад