Требуется оживить форум футбольного проекта

КопирайтингЗакрыт21 заявка446 просмотров
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Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками

В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме

Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет:

1. Создание новых тем/идей

2. Реакции/поддержки реплик/идей других юзеров

Количество постов - 5-10/день (от лица 3-5 юзеров)

Продолжительность - 30 дней (для начала)

От вас - знание/любовь к футболу - практически обязательны )

Детали о проекте - в приватной беседе

15 лет назад
mitrich
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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