Требуется оживить форум футбольного проекта

Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками

В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме

Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет:

1. Создание новых тем/идей

2. Реакции/поддержки реплик/идей других юзеров

Количество постов - 5-10/день (от лица 3-5 юзеров)

Продолжительность - 30 дней (для начала)

От вас - знание/любовь к футболу - практически обязательны )

Детали о проекте - в приватной беседе