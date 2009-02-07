Нужен текст-информация.

КопирайтингЗавершен10 заявок385 просмотров
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Здравствуйте,

требуется текст, содержащий информацию о необычных свадебных прическах знаменитостей (как отечественных, так и нет, как современных, так и не очень). Особых изысков стиля не требуется, текст будет переписываться. Главное, что требуется - информация о действительно НЕОБЫЧНЫХ СВАДЕБНЫХ ПРИЧЕСКАХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.

Пожалуйста, оставляйте информацию о стоимости, сроках и содержании (инфу о каком количестве "персонажей" сможете подготовить. О каждой такой невесте требуется лишь несколько предложений) ваших работ.

Ваши предложения не видны другим фрилансерам.

Оплата - только вебмани.

ПРОСЬБА - всю информацию оставлять здесь, личные сообщения не смотрю.

15 лет назад
Lottata
39 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранные исполнители
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
15 лет назад
$5
1 день
Виктор - ответственный человек и знающий свое дело фрилансер. Работать с такими надежно и приятно. Рекомендую.
Очень приятное сотрудничество. Рекомендую.
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
3 дня
Марина - настоящий профессионал, а кроме того - ответственный человек. Задание выполнила отлично, со сроками все четко, в общении - замечательно! Очень довольна сотрудничеством, могу только рекомендовать. А Вам, Марина, успехов, интересных заказов и хороших заказчиков!
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Вы с вниманием отнеслись к моему предложению и адекватно оценили выполненную работу. Спасибо, всегда буду рада помочь.
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