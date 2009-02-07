Нужен текст-информация.

Здравствуйте,

требуется текст, содержащий информацию о необычных свадебных прическах знаменитостей (как отечественных, так и нет, как современных, так и не очень). Особых изысков стиля не требуется, текст будет переписываться. Главное, что требуется - информация о действительно НЕОБЫЧНЫХ СВАДЕБНЫХ ПРИЧЕСКАХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.

Пожалуйста, оставляйте информацию о стоимости, сроках и содержании (инфу о каком количестве "персонажей" сможете подготовить. О каждой такой невесте требуется лишь несколько предложений) ваших работ.

Ваши предложения не видны другим фрилансерам.

Оплата - только вебмани.

ПРОСЬБА - всю информацию оставлять здесь, личные сообщения не смотрю.