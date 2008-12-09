Lottata

Лотта Лазарева Lottata

 
39 лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна статья

    Добрый день, необходима статья на тему красоты и здоровья около 7 тыс знаков (более подробное ТЗ - выбранному исполнителю). предложения оставляйте только здесь, на проекте, личку читаю редко.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен текст-информация.

    Здравствуйте, требуется текст, содержащий информацию о необычных свадебных прическах знаменитостей (как отечественных, так и нет, как современных, так и не очень). Особых изысков стиля не требуется, текст будет переписываться. Главное, что требуется - информация ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Нужна статья
Четкое задание, своевременная оплата и приятное общение, разве можно желать чего-то большего? Рекомендую Лотту всем! С уважением, Анна.
Абсолютно грамотно, уникально, информативно, раньше срока - Анна профессионал своего дела. Мегаположительные эмоции от сотрудничества! Мои лучшие рекомендации, Анна.
Ответный отзыв
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужен текст-информация.
Очень приятное сотрудничество. Рекомендую.
Виктор - ответственный человек и знающий свое дело фрилансер. Работать с такими надежно и приятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен текст-информация.
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Вы с вниманием отнеслись к моему предложению и адекватно оценили выполненную работу. Спасибо, всегда буду рада помочь.
Марина - настоящий профессионал, а кроме того - ответственный человек. Задание выполнила отлично, со сроками все четко, в общении - замечательно! Очень довольна сотрудничеством, могу только рекомендовать. А Вам, Марина, успехов, интересных заказов и хороших заказчиков!
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