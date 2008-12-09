Добрый день, необходима статья на тему красоты и здоровья около 7 тыс знаков (более подробное ТЗ - выбранному исполнителю). предложения оставляйте только здесь, на проекте, личку читаю редко.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Добрый день, необходима статья на тему красоты и здоровья около 7 тыс знаков (более подробное ТЗ - выбранному исполнителю). предложения оставляйте только здесь, на проекте, личку читаю редко.
Здравствуйте, требуется текст, содержащий информацию о необычных свадебных прическах знаменитостей (как отечественных, так и нет, как современных, так и не очень). Особых изысков стиля не требуется, текст будет переписываться. Главное, что требуется - информация ...
Всем спасибо!