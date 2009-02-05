Новости Hi-tech

Наши требования:

Компьютерная эрудированность, грамотность(!), знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный).

Суть работы:

Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих новостей (перевод англоязычных источников), поиск информационных поводов и их реализации в виде законченной новости. Работать крайне желательно в первой половине дня.

Оплата - 50 руб. / 1000 символов без пробелов.

Думаю, не стоит говорить, что новости должны писаться самостоятельно - перепечаткой чужих материалов мы не занимаемся (ровно, как и всё, что написано для нас более Вами нигде публиковаться не сможет — эксклюзивное право распространения принадлежит нам).

Если предложение Вас заинтересовало, направляете на [email protected] тестовую новость, основанную на этом источнике: http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11866&Itemid=1

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!