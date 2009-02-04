Ремейк сайта (структура+статьи)

КопирайтингЗакрыт25 заявок460 просмотров
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Необходимо изучить сайт www.samozdraw.ru и придумать новую структуру (резделы меню, какие блоки можно сделать на новом сайте, расположение этих блоков). На основе этого будет создан новый дизайн сайта. (наш дизайнер) На главную страницу понадобится красивый промо-текст. Остальные тексты потребуют обработки. !Основная задача сайта - убедить человека заказать оздоровительный комплекс. Статьи про здоровье - скорее всего, больше для SEO.

15 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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