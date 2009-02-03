Размножение статей, программно.

Добрый день.

Мне требуется размножение статей, а именно из одной статьи сделать какое-то количество уникальных статей. Кто сколько статей может сделать из одной и по какой стоимости? Рерайт не интересует, только автоматизированные методы без изменения русских букв на латинские, интересует перестановка предложений местами, абзацев.

Какие требования к статье, кол-во символов?