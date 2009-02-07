Сделать 30 описаний товаров из иннет магазина

$10
КопирайтингЗавершен17 заявок383 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать описания 30 товаров из иннет магазина, длина одного описания 200-400знаков, подробности выбранному исполнителю. Если бюджет не устраивает прошу комментарии не оставлять.

Пишите предложения в проекте или в личку, если что интересует справшивайте.

Всем спасибо ,дорогие фрилансеры, исполнитель найден

15 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Второй раз сотрудничаем, очень довольна, Света снова молодец. Будем продолжать сотрудничество
Как и в прошлый раз, сотрудничество удалось! Про своевременную оплату и приемлимые сроки говорить не стоит. Это по умолчанию:).
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