Сделать 30 описаний товаров из иннет магазина

Требуется копирайтер с умением ясно, четко, понятно и кратко излагать свои мысли в тексте. Все подробности обсуждаются в ICQ: 583862293 или 253611216
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать описания 30 товаров из иннет магазина, длина одного описания 200-400знаков, подробности выбранному исполнителю. Если бюджет не устраивает прошу комментарии не оставлять.
Пишите предложения в проекте или в личку, если что интересует справшивайте.
Всем спасибо ,дорогие фрилансеры, исполнитель найден
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