Сделать 30 описаний товаров из иннет магазина

Нужно сделать описания 30 товаров из иннет магазина, длина одного описания 200-400знаков, подробности выбранному исполнителю. Если бюджет не устраивает прошу комментарии не оставлять.

Пишите предложения в проекте или в личку, если что интересует справшивайте.

Всем спасибо ,дорогие фрилансеры, исполнитель найден