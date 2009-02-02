Рерайтинг для аудиторско-бухгалтерской фирмы

Требуется статья-новость о продукте (молочно-кислый продукт) для публикации на женских ресурсах (к примеру kleo.ru). Требуется глубокое погружение в материал (все есть на сайте), обработка этого материала и написание интересной, легко читаемой и понятной всем женщинам статьи! Цель статьи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ ТЕКСТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО САЙТА.
1. Необходимо создать тексты по разделам
- Аудиторская практика (главная страница и 4 подраздела)
- Налоговый консалтинг (главная страница и 4 подраздела)
- Юридические услуги (главная страница + 5 подразделов)
- Бухгалтерия и финансы (главная страница и 4 подраздела)
ИТОГО 21 ТЕКСТ! СРОК 1 НЕДЕЛЯ.
2. Объем каждой страницы 2000 знаков
3. В содержании необходимо раскрыть
Раскрыть содержание услуги и обосновать потребность данной услуги для бизнеса клиента
Сделать акцент на практический опыт решения конкретных задач специалистами Заказчика, при этом необходимо избежать рекламы самой компании Заказчика.
Тексты должны быть информативными, заинтересовывать клиента в конкретной услуге и способствовать укреплению имиджа компании Заказчика как серьезного и ответственного партнера.
4. Сдачу-прием работ предлагаю осуществлять поэтапно по разделам.
Исправления сданных текстов допускаются не более двух раз (Вы сдаете текст, если нас что то не устраивает - мы делаем замечания, вы их исправляете + еще один раз на исправления остается (что б не мучать вас бесконечными просьбами о корректировках). Наличие городского московского телефона обязательно!
Начать работы необходимо с раздела Налоговый консалтинг!
Требования к исполнителю: обязательно бухгалтерское или экономическое образование. Знание предметной области, опыт написания подобных текстов. Возраст от 25-35 лет.
Предварительно Заказчик указал приоритетность в ориентации на следующие сайты в качестве образцов хороших текстов: КПМГ (www.kpmg.ru), «Руфаудит» (www.rufaudit.ru), "Эрнст энд Янг" (http://www.ey.com/global/content.nsf/Russia/Home).
БЕЗ ОПЫТА, ЗНАНИЙ И ПОНИМАНИЯ ПРЕДМЕТА ПИСАТЬ МНЕ НЕ НАДО!!!
ТОЛЬКО ДЛЯ КОПИРАЙТЕРА ИЗ МОСКВЫ! НУЖЕН МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕФОН !
аська 219539874, телефон 89055018401
После достижения договоренности пересылаю вам ссылку на сайт. Оплата после утверждения текста (могу оплачивать за каждый отдельный текст). Работаю без предоплаты.
Бюджет на всю работу 5000 рублей. Стучитесь в аську и звоните по телефону.
Первые тексты по Налоговому консалтингу уже нужны завтра, 10 февраля, утром в почте [email protected]
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