Рерайтинг статей для кадрового агенства

Здравствуйте, мне необходим большой объем статей о различных вакансиях и видах работы для сайта - кадрового агентства. Статей достаточно много, с будущими работниками возможно сотрудничество на долгосрочной основе.

Я готов платить 1$ за 1000 символов качественного рерайта без пробелов.

От кандидатов ожидаю добросовестность и творческий подход т.к тексты мне нужны для людей, а не для поисковых роботов.

Координаты для связи:

e-mail: [email protected]

ICQ: 1689696