Статьи на тему аксессуаров для сотовых телефонов

Что нужно: периодическое написание статей(небольших) с оформлением на сайт(картинка к статье и т.п) тематика ногти,уход за ними,уход за руками.оплата яндекс деньги.
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Нужны статьи по 5000 знаков
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