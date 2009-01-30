Нейминг

$100
КопирайтингЗакрыт25 заявок1398 просмотров
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#1$

Придумать название предприятия. Подробности при личной переписке.

15 лет назад
Scarbot
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Победитель конкурса
AlexEfimenko
Алексей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
Михаил, с Вами приятно работать! Четкое и грамотно сформированное техническое задание, конструктивные комментарии в процессе работы, хорошая оплата.
Заявки фрилансеров
AlexEfimenko
Алексей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
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