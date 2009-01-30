Требуется человек для сложной работы по разработке текстов. Работа включает творческое мышление, подбор синонимов, при необходимости работу со словарем. Пример того, что конкретно, и как разрабатывать в приложении. ICQ 496032876 e-mail [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать название предприятия. Подробности при личной переписке.
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