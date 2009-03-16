Научные и тех. статьи /биотопливо, биодизель/

КопирайтингЗавершен14 заявок333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Требуются опытные специалисты для написания научных и технических статей в области производства биотоплива.

Обязательные условия к претендентам:

- знание темы;

- опыт в написании подобных работ;

- ссылочки, портфолио;

- доступность исполнителя;

- гражданин(ка) Украины;

- небольшой тест при отборе.

Работа серьезная, ответственная - требуется адекватный человек, имеющий желание хорошо поработать.

Предлагаем длительное сотрудничество.

Жду от Вас предложений с указанием стоимости работ.

Тест - отобранным исполнителям, все вопросы в ЛС.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
jokercrimea
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Приятное знакомство, хорошая работа, буду и в дальнейшем обращаться к Вам. Спасибо.
Марина - грамотный и вежливый заказчик. Очень буду рад снова пообщаться.
  • Похожие заказы

  • Написание обращения к Нотариусу.

    Цель обращения: Целью обращения является привлечение внимания нотариуса к нашему обращению с предложением о сотрудничестве. Стоит уделить внимание в первую очередь удобству сотрудничества, а не например возможностью получения материального вознаграждения (другими словами мы не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Описания категорий для магазина (SEO тексты).

    $500

    В общей сложности будет заказано не менее 250 описаний категорий товаров для интернет-магазина. Каждое описание должно состоять из ~1000 символов, быть понятным и легким в чтении, а также содержать в себе ключевые слова, которые я предоставлю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт рус. текстов. Тематика Здоровье-Медицина

    $400

    Необходим рерайт большого количества статей по тематикам Здоровье-Медицина. Требования к исполнителям: -знание тематики -рерайт без потери ключевых слов фраз в тексте Как работаем: Мы даем статьи файликами, в названии файла количество символов Вы делаете рерайт Мы проверяем работу(istio.com или сами ...

    Копирайтинг74 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт. Срочно

    $50

    Добрый день. Нужен рерайт по следующим тематикам: gps карты windows антивирус касперского На каждую нужно статью - 2500-3000 символов. Исходники Ваши. Нужны ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ тесты после рерайта. Будем строго проверять. нужно к 17-30 мск сегодня Оплата 1$ за 1000 зн с ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Сантехника

    Требуется специалист по написанию статей обзоров на тему сантехника: * сантехника ,общая * бассейны * аксессуары * биде * ванны * акриловые ванны * стальные ванны * чугунные ванны * душевые кабины * двери в нишу * душевые боксы * мебель для ванной * писсуары * полотенцесушители * полотенцесушители ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно составить ТЗ

    Нужно составить ТЗ для интернет казино!ТЗ зделать по сайту http://www.goldfishka.com/, Пишим сроки и стоимость

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Название WEB-студии

    Необходимо придумать название WEB-студии и лозунг. Желательно, чтобы под название студии было свободно доменное имя.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание ТЗ на программу

    Приветствую. Требуется специалист для написания полноценного, грамотного ТЗ на небольшую программу. Чернового варианта документа нет, есть лишь общая концепция и ряд требований. Интересны люди с опытом подобной работы для долгосрочного сотрудничества.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание seo текстов и статей (тематика:мебель)

    Необходимо наполнение сайта отзывами/мнениями (в форме комментариев) с содержанием ключевых слов. Необходимо написание статей качественного уровня. Указывайте цены на наполнение и написание статей в уе за 1000 знаков. Портфолио приветствуется. Ваши предложения вы можете отправлять в приват, ICQ, ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад