Статьи по строительной тематике

Необходимо написать пресс-релиз на англ. по тематике уникальной соц. сети! Предпочтение будет отдано человеку, который имеет опыт(и соответственно базу) публикации в заграничных сми(интернет/бумага) Цена договорная. Наличие отзывов обязательно! Возможна постоянная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы статей по строительной тематике, более подробно в асе 403057549.
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