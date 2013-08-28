Морщацкая Светлана Николаевна

Беларусь, Минская обл.

Тел. + 375 29 1129669

Образование: Образование: Международные курсы журналистики, Московский Государственный Университет Печати, специалист книжного дела, Kingston University Master of Business Administration in E-Business.

Опыт работы: Издательство им. Курта Коха, Германия,

АвтоБизнесПроект, Минск, Копирайтер -Написание текстов, слоганов, рекламные объявления

Стилс, Москва, Редактор-html

Пространство и стиль, Москва, Автор, редактор Написание статей, затем – редактирование статей

World-Rent, Москва, Редактор

Поиск информации в Интернете, написание слоганов, копирайтинг и журналистика, редактирование текстов и подготовка их к печати, модерирование сайтов. Пишу социальные очерки, эссе, художественные рассказы (в литературных конкурсах занимала призовые места).

Знание английского и немецкого языков.

Примеры некоторых работ. Темы статей очень разнообразны: дизайн, стиль, здоровье, философия, психология, история, сексуальность, социальные вопросы и т.д.

http://www.idh.ru/architecture/article2518.html

http://www.idh.ru/person/article2817.html

http://www.idh.ru/style_design/article2501.html

http://www.idh.ru/architecture/article2690.html

http://azwuk.com/home/51795/?id=51834

http://www.rambler.ru/home/?id=51834

http://www.netwoman.ru/doc/1946

http://www.woman.ru/?Text&ID=45290

http://www.yojo.ru/tvor/morshanckaia/m_en_2.shtml

http://www.netwoman.ru/doc/2065/

Один из авторов сборника Третья планета от солнца: http://literpage.narod.ru/ssylki/aut4