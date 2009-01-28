Статьи о сканвордах.

Нужны статьи о классических сканвордах (не японских). Объем 1000-1500 знаков. Плюс рерайты этих статей. Ключевик – сканворды 5-7%. Из синонимов есть только скандинавские кроссворды. Главная идет на сайт krossmanточкару, рерайты понятно куда. От вас тема и цена за оригинал и рерайт, и ссылка где можно глянуть ваши работы. Уровень школьного сочинения не интересует (хотя и тут бывают исключения, все зависит от стиля). Если в статье есть конкретные данные нужна будет ссылка откуда эта информация (сразу говорю "777" не первая в россии газета сканвордов). На плагиат все будет проверяться (хотя и сам знаю достаточно). Тему как составлять сканворды не трогать, вряд ли вы в этом лучше меня разбираетесь. Авторство передается мне, чтобы не было конфликтов в дальнейшем и я смог спокойно вносить изменения. Предложения строго в аську (391-692-162) и только сегодня до 17 часов по Москве. Оплата только после проверки статьи или сделка через сайт.

Да уж, никак не думал, что все так читать будут. Четко написано как и когда надо было связываться и что сразу сообщать. Вы что думаете у меня времени вагон каждый день заниматься перепиской?