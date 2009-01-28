Предложения и идеи для высоко-посещаемого проекта

КопирайтингЗакрыт3 заявки537 просмотров
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Здравствуйте,

ПРОФИНАНСИРУЕМ Ваши конкретные предложения и идеи по организации высоко- посещаемого проекта (от 30 000 уникальных посетителей в сутки) рассчитанного по своей сути (идее, контенту) на самую широкую аудиторию. Предпочтительный охват западная, европейская аудитория. Для ру-нета тоже рассмотрим предложения. Тематика любая, КРОМЕ adult и эротики.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ:

- портал на любую тему

- сайт, форум

- каталог новостей или какой-либо информации

- какая-то иная идея, и в принципе все что угодно, кроме (!) порно и эротики.

- в самом крайнем случае просто автоматический граббинг статей с других сайтов, их перетасовка, перефразировка и т.п. Проще говоря дорвей. Но, это наименее желаемый вариант. Но, тоже рассматриваемый, в зависимости от оригинальности предложения, технических возможностей и качества его исполнения.

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ко всем идеям и предложениям:

1) Максимальная самодостаточность (информационная самообеспеченность, автономия) проекта. Либо Ваши предложения по наполнению, обновлению, поддержке.

2) Раскрутка, поддержка, постоянное развитие проекта (если будет смысл, то создание клонов проекта). Со своей стороны обеспечим Вам прямую заинтересованность в развитии проекта.

3) Основной желаемый источник посетителей - поисковики. Например, низкочастотные запросы в поисковиках.

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МЫСЛИ, которые есть у нас. Или каким видим идею проекта мы.

!!! Это не в коем случае не требование или пожелание, это просто один из возможных вариантов/направлений.

Мысли: Это СЕО-проект, рассчитанный всей своей сутью на максимальную индексацию и получение посетителей исключительно с мировых поисковиков.

Достигается высокая посещаемость силами НИЗКОЧАСТОТНОГО СЕО. Задача получать от 30 000 посетителей в сутки (!) и далее ПОСТОЯННО НАРАЩИВАТЬ этот объем, путем увеличения страничной массы проекта. То есть, увеличивается индексируемый поисковиками (например, текстовый) контент, соответственно увеличивается и посещаемость.

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ЧТО В ЗАМЕН ПРЕДЛАГАЕМ МЫ:

1) Финансирование на всех этапах создания/развития проекта

2) Полностью всю железно-техническую базу: сервера, администрирование, интернет трафик.

3) Стабильный ежемесячный оклад. Размер определяете Вы.

4) Долевое участие, партнерские отношения.

Вы получаете долю в проекте. Ваш доход растет пропорционально увеличению посещаемости этого проекта.

ОТ ВАС на данном этапе хотелось бы получить:

0) Во-первых, внимательное прочтение изложенного здесь, дабы не тратить время. Взвешенность собственных (или сторонних) сил и возможностей, реализовать то, о чем говорите, что предлагаете.

1) описание вашего предложения (суть), возможно с примерами, если в сети уже есть аналогичные реализованные идеи или проекты.

2) четкие сроки создания проекта и этапы создания/развития

3) четкие сроки выхода на посещаемость от 30 000 уникальных посетителей в сутки

4) четкие сроки и перспективы дальнейшего наращивания посещаемости

5) стоимость вашего предложения. Размеры требуемого финансирования на всех этапах работы.

При выборе варианта особое внимание будет обращаться на Вашу адекватность в понимании этапов финансирования проекта.

Предложения можете выкладывать как в конкурсе, так и присылать в ЛС.

При наличии работоспособных предложений, обсуждение можем перенести в skype, icq, либо по телефону.

15 лет назад
romashov
Dmitriy 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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