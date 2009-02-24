Требуется написание сценария для call центра

Требуется написать 6 статей + перевести на художественнный английский обзоры проведения детских праздников (дома, на природе летом, зимой, и т.п.) Указывайте цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуетмя доработать и проработать все возможные ситуации, чтобы получилась максимально удобная, профессиональная инструкция для операторов call центра.
Необходимо профессионально проработатьь все возможные ситуации и подготовить грамотные, профессиональные ответы для операторов.
Изначальный текст в приложении.
Поскольку запуск коллцентра через 6 часов, исправленные тексты нужны через час-два.
Все предложения просьба оставлять только здесь.
Обязательно указывайте Вашу цену.
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