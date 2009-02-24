Требуется написание сценария для call центра

$100
КопирайтингЗавершен11 заявок402 просмотра
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Требуетмя доработать и проработать все возможные ситуации, чтобы получилась максимально удобная, профессиональная инструкция для операторов call центра.

Необходимо профессионально проработатьь все возможные ситуации и подготовить грамотные, профессиональные ответы для операторов.

Изначальный текст в приложении.

Поскольку запуск коллцентра через 6 часов, исправленные тексты нужны через час-два.

Все предложения просьба оставлять только здесь.

Обязательно указывайте Вашу цену.

15 лет назад
dimpro
Media 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-5)
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$200
10 дней
Всё сделано на высшем уровне, всё работает и радует глаз :) . Меньше слов а больше дела - вот что можно сказать о Марине. Спасибо за оказанную помощь.
Из-за срочности задания и отсутствия первоначального четкого ТЗ, произошла неразбериха. Заказчик оперативно урегулировал ситуацию и определив сложность задания увеличил бюджет, сделал предоплату. В общем, сложилось впечатление об ответственном и порядочном человеке. Спасибо за интересное предложение.
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