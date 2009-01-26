Требуется 2-3 автора для ведения блога на word press. Первоочередные рубрики: строительство, авто и мото, повседневная жизнь (жизненные истории, ситуации). Требование к записи: объем 2500 знаков уникального текста, наличие фотографии, расстановка меток, заполнение плагина seo все-в-одном. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рерайт описаний фильмов, подробности в приват.
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