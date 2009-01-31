Подготовить цикл статей для e-mail рассылки

Подготовить статьи для е-mail рассылки, по теме «Способы и средства продвижения сайта в Интернете, сервисы»

Необходимо обязательно включить примерные темы: 1) продвижение через соц.закладки; 2) через каталоги, с классификацией каталогов; 3) через статьи.

Рассказать о других значимых и менее значимых способах. В статьях по рассылке должны быть указаны реальные, работающие ссылки. Рейтинговая (ТОР -овая) классификация и нишевая классификация способов продвижения сайтов. Как правильно регистрировать сайты, на что обратить внимание, и в том числе и в поисковиках.

Это пункты обязательного включения (название темы статьи может меняться – суть нет), список тем статей может быть значительно дополнен.