Подготовить цикл статей для e-mail рассылки

КопирайтингЗавершен10 заявок267 просмотров
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Подготовить статьи для е-mail рассылки, по теме «Способы и средства продвижения сайта в Интернете, сервисы»

Необходимо обязательно включить примерные темы: 1) продвижение через соц.закладки; 2) через каталоги, с классификацией каталогов; 3) через статьи.

Рассказать о других значимых и менее значимых способах. В статьях по рассылке должны быть указаны реальные, работающие ссылки. Рейтинговая (ТОР -овая) классификация и нишевая классификация способов продвижения сайтов. Как правильно регистрировать сайты, на что обратить внимание, и в том числе и в поисковиках.

Это пункты обязательного включения (название темы статьи может меняться – суть нет), список тем статей может быть значительно дополнен.

15 лет назад
ewgenii74
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
igormorana
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
7 дней
Приятно работать с фрилансером знающим дело, за которое берется. Курс статей для объемной e-mail рассылки был подготовлен по срокам в два раза быстрей, чем оговаривалось в начале работы. Были получены дополнительные, важные советы по оформлению и правильности продвижения по указанной мной тематике. Все статьи сделаны с глубоким пониманием сути вопроса каждой подтемы, и темы в целом. Ценообразование сформировано приемлемо и целесообразно тематике и срокам работы. Оговаривается вопрос о постоянной работе штатным копирайтером. Буду с ним сотрудничать и дальше. Рекомендую !!!
Отличный заказчик. Человек понимает чего хочет и для чего это ему нужно, четко ставит задачу и довольно требователен к качественному исполнению. Сотрудничеством с Евгением очень доволен, так как человек адекватный, приятный в общении, не задерживает оплату и отвечает на все возникшие вопросы. Продолжаем сотрудничество ))
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