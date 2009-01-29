Статьи на авто теме

$50
КопирайтингЗавершен11 заявок359 просмотров
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1. Нужна нормальная - человеческая статья на авто тему ( вопросы какая тема мне не нужны. Тема авто - )

2. 100% уник

3. примерно 1.6-2 тыс знаков.

Статья для публикации в каталогах статей.

кол статей 4.

цена 4 бакса за все

15 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Kate_zs
Lj Оля 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Нормальный исполнитель заказ в срок качество удовлетворило
Заказчик четко сформулировал ТЗ, поэтому проблем никаких не возникло. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
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