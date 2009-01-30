Уникальный контент, копирайтинг, перевод

Доброго дня суток

Меня зовут Ольгой.

Я готова выполнить работу по написанию УНИКАЛЬНОГО контента для Ваших сайтов.

Вот список наиболее привлекательных для меня тем, которые так или иначе затрагивают мои интересы, и, безусловно, по которым имеется опыт работы.

* строительство

* металлургия, арматура

* казино, азартные игры

* компьютеры, ноутбуки

* раскрутка и оптимизация сайтов

* форекс

* кино, звезды

* психология

* педагогика

* литература (критика, обзор, отзывы, сравнения)

* кулинария (описания блюд)

* женские темы: мода, стиль, здоровье, красота

Я готова сотрудничать на Ваших условиях, и если они мне не подходят – я не предлагаю свои услуги.

У меня имеется одно высшее образование. В повседневной жизни интересно если не все, то очень многое. Данный сайт рассматриваю с точки зрения дополнительного заработка к моей настоящей занятости.

О работе

* Пользуюсь нелимитируемым Интернетом, ADSL

*Доступна практически в любое время суток))

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