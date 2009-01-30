Kate_zs

Lj Оля Kate_zs

 
36 лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Уникальный контент, копирайтинг, перевод

Доброго дня суток

Меня зовут Ольгой.

Я готова выполнить работу по написанию УНИКАЛЬНОГО контента для Ваших сайтов.

Вот список наиболее привлекательных для меня тем, которые так или иначе затрагивают мои интересы, и, безусловно, по которым имеется опыт работы.

* строительство

* металлургия, арматура

* казино, азартные игры

* компьютеры, ноутбуки

* раскрутка и оптимизация сайтов

* форекс

* кино, звезды

* психология

* педагогика

* литература (критика, обзор, отзывы, сравнения)

* кулинария (описания блюд)

* женские темы: мода, стиль, здоровье, красота

Я готова сотрудничать на Ваших условиях, и если они мне не подходят – я не предлагаю свои услуги.

У меня имеется одно высшее образование. В повседневной жизни интересно если не все, то очень многое. Данный сайт рассматриваю с точки зрения дополнительного заработка к моей настоящей занятости.

О работе

* Пользуюсь нелимитируемым Интернетом, ADSL

*Доступна практически в любое время суток))

Спасибо за ваше время, которое вы использовали для просмотра моей контактной информации.

Отзывы заказчиков
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Требуется рерайтинг
Ольга - замечательно справилась с заданием, и хоть она мне конкурент :), я настоятельно рекомендую ее, как исполнителя. Ольга - это максимум внимательности и ответственности, конструктивный диалог и приятное общение. Я и впредь буду к Вам обращаться, спасибо за работу.
Марина является примером образцового заказчика: четкое объяснение задания по всем пунктам, быстрая проверка и молниеносная оплата. Располагает к себе доброжелательностью, оптимизмом и чувством юмора. Справедлива. С удовольствием буду сотрудничать с Мариной еще! Приятно иметь дело с Профессионалом.
Ответный отзыв
loveman
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей на игровую тематику
Работа выполнена раньше срока. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Четкое ТЗ, деньги пришли вовремя.
Ответный отзыв
godspirit
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Статья на тему: "Строительство дома."
Ольга первой откликнулась на мой проект. И, как и обещала, написала подробную статью. Кроме грамотного и полного раскрытия темы, порадовало наличие качественных авторских фотографий.
Я высоко ценю написанные статьи, в которых сохраняется авторство. Владимир Спицын авторство сохраняет - за это большое спасибо. Это заказчик из тех, с кем приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
$4
10 баллов
15 лет назад
Статьи на авто теме
Нормальный исполнитель заказ в срок качество удовлетворило
Заказчик четко сформулировал ТЗ, поэтому проблем никаких не возникло. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв