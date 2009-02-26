Нужна статья на тему: "Строительство дома: типовой или индивидуальный проект?", объёмом 6-6,5 тысяч знаков без пробелов. Статья должна быть уникальная, интересная и иллюстрирована авторскими фотографиями (не менее 3-4 шт) по теме.

За весь материал плачу не больше $5 через ВебМани. Цена не обсуждается.

Предпочтение опытным копирайтерам, имеющим в портфолио статьи по строительству.