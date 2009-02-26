Статья на тему: "Строительство дома."

$5
КопирайтингЗавершен10 заявок498 просмотров
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Нужна статья на тему: "Строительство дома: типовой или индивидуальный проект?", объёмом 6-6,5 тысяч знаков без пробелов. Статья должна быть уникальная, интересная и иллюстрирована авторскими фотографиями (не менее 3-4 шт) по теме.

За весь материал плачу не больше $5 через ВебМани. Цена не обсуждается.

Предпочтение опытным копирайтерам, имеющим в портфолио статьи по строительству.

15 лет назад
godspirit
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов
Выбранные исполнители
Zinor
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$5
2 дня
Ранее уже сотрудничал с Натальей в рамках Веблансера, но не подозревал о её таланте сео-копирайтера. Принял её исполнителем в один из своих проектов по написанию статей на строительную тематику и остался очень доволен. Наталья написала для меня шикарную статью "Как выбрать проект для загородного дома?": www.vorcuta.ru/realestate-advice_project-choice.htm Статья полностью раскрывает тему, иллюстрирована авторскими фотографиями, а главное - оптимизирована под несколько поисковых запросов. Порадовало и то, что статья с самого начала была предоставлена в соответствии со всеми моими требованиями и поэтому не потребовалось в ней что-либо менять или дорабатывать.
Работать с Владимиром - одно удовольствие. Ясное и чёткое задание, своевременная оплата и очень комфортное общение. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Kate_zs
Lj Оля 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Ольга первой откликнулась на мой проект. И, как и обещала, написала подробную статью. Кроме грамотного и полного раскрытия темы, порадовало наличие качественных авторских фотографий.
Я высоко ценю написанные статьи, в которых сохраняется авторство. Владимир Спицын авторство сохраняет - за это большое спасибо. Это заказчик из тех, с кем приятно работать. Рекомендую.
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