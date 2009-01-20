Разработка слогана

КопирайтингЗакрыт68 заявок2679 просмотров
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#1$

Здравствуйте! Необходимо разработать слоган для компании,занимающейся продажами итальянского отопительного оборудования: радиаторы отопления,котлы, труба, запорная арматура (все связано с теплом!)Название компании- Сахара Плюс.Ждем Ваших предложений!

15 лет назад
sahara2009
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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