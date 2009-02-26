sahara2009

Добрый день! Требуется разработка макета Billboardа для товара производителя алюминиевых и биметаллических радиаторов Global Италия. globalradiatori.it globalradiator.ru
- Наружная реклама12 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день ! Нужно разработать макет рекламной листовки формат А4 для распростронения по почтовым ящикам . Основной товар радиаторы отопления. Акцент можно сделать на приближающимся отопительном сезоне,Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ для компании,которая занимается прожажей итальянского отопительного оборудования.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день! Необходимо разаработать буклет в стиле комиксов на 12 стр+обложка для которой надо разработать концепцию . Главный слоган сопровождающий рекламную компанию : Компания Fondital производитель №1 в мире тепла! Формат:130*140. ...Верстка полиграфии5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать слоган для компании,занимающейся продажами итальянского отопительного оборудования: радиаторы отопления,котлы, труба, запорная арматура (все связано с теплом!)Название компании- Сахара Плюс.Ждем Ваших предложений!Копирайтинг68 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для компании занимающейся отопительным оборудованием.Направление: радиаторы отопления,котлы,запорная арматура...Название фирмы Сахара Плюс.Подробности в предложенном Вами ТЗ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Всем здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании,которая занимается оптово-розничной продажей итальянского отопительного оборудования.Более детальная информация в предложенном Вами ТЗ. Ждем Ваши предложения по срокам и оплате. Спасибо! Пример ...Сайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт16 лет назад