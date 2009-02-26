sahara2009

Ирина Иванова sahara2009

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка макета листовки и рекламного слогана

    Добрый день ! Нужно разработать макет рекламной листовки формат А4 для распростронения по почтовым ящикам . Основной товар радиаторы отопления. Акцент можно сделать на приближающимся отопительном сезоне,

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приват для AlexsimA

    Необходимо создать сайт под ключ для компании,которая занимается прожажей итальянского отопительного оборудования.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка буклета в стиле комиксов

    Добрый день! Необходимо разаработать буклет в стиле комиксов на 12 стр+обложка для которой надо разработать концепцию . Главный слоган сопровождающий рекламную компанию : Компания Fondital производитель №1 в мире тепла! Формат:130*140. ...

    Верстка полиграфии5 исполнителей
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка слогана

    Здравствуйте! Необходимо разработать слоган для компании,занимающейся продажами итальянского отопительного оборудования: радиаторы отопления,котлы, труба, запорная арматура (все связано с теплом!)Название компании- Сахара Плюс.Ждем Ваших предложений!

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа, фирменного стиля

    $500

    Здравствуйте! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для компании занимающейся отопительным оборудованием.Направление: радиаторы отопления,котлы,запорная арматура...Название фирмы Сахара Плюс.Подробности в предложенном Вами ТЗ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Всем здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании,которая занимается оптово-розничной продажей итальянского отопительного оборудования.Более детальная информация в предложенном Вами ТЗ. Ждем Ваши предложения по срокам и оплате. Спасибо! Пример ...

    Сайты «под ключ»74 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$1000
10 баллов
16 лет назад
Приват для AlexsimA
Ирина - очень честный и приятный в общении человек.Желаю всего доброго и больших успехов в работе на новом сайте!
Работа выполнена хорошо.
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Разработка логотипа, фирменного стиля
Отличный заказчик. Всегда на связи, понятные комментарии. Было очень приятно работать.
Лена! Ты молодец.Спасибо огромное!!!!Работа выполнена в сроки,качественно,профессионально.Очень талантливый человек.Рекомендую всем!!!!
Ответный отзыв