Разработка логотипа, фирменного стиля

$500
Логотипы и ЗнакиЗавершен103 заявки3881 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Здравствуйте! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для компании занимающейся отопительным оборудованием.Направление: радиаторы отопления,котлы,запорная арматура...Название фирмы Сахара Плюс.Подробности в предложенном Вами ТЗ.

15 лет назад
sahara2009
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Победитель конкурса
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Лена! Ты молодец.Спасибо огромное!!!!Работа выполнена в сроки,качественно,профессионально.Очень талантливый человек.Рекомендую всем!!!!
Отличный заказчик. Всегда на связи, понятные комментарии. Было очень приятно работать.
Заявки фрилансеров
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перерисовать из растра в вектор.

    Нужно перерисовать логотип из растра (PNG) в вектор (Ai). Данный логотип необходим для печати визиток и полиграфических изделий. Предложения с ценой и сроком сюда или ICQ 153295 !!!!!!!!!! ДЕШЕВО !!!!!!!!!!!!!! В личку не писать. Сразу в БАН..... Оплата только ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип

    $80

    Доброго времени суток. Нужен логотип и две его вариации. Интересуют кандидаты с наличием интересного портфолио( с логотипами), и отзывами от заказчиков. Тематика автомобильная, если душа не лежит то лучше не браться. Тех кто за такой бюджет готов нарисовать классный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип (надпись) для сайта

    Сайт по адресу okak.ru, посвящен занимательным фактам из всех областей жизни. Текущий шаблон скорее всего и останется на длительное время. Под него нужна надпись "О, как!" Я наткнулся на логотип токийского метро (прилагаю) и мне показалось ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого для рэп-исполнителя

    $20

    Нужно сделать лого для рэп-исполнителя. Его псевдоним - МАКО. Нужно придумать крутое лого. На что надо опираться имеется в приложении... Бюджет не велик...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен логотип для сайта о психиатрии

    $50

    Приветствую достойное собрание профессионалов! На днях мной был запущен новый проект, посвящённый моей професстиональной деятельности - психиатрии. По этому поводу мне захотелось заиметь запоминающийся логотип для сайта. Увы, я сам ни разу не художник, поэтому обращаюсь ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Привести логотип к божескому виду

    $50

    Есть логотип в формате CDR. Нужно привести его к божескому виду для публикации на сайте. Сайт http://prk-auto.ru/. Т.е. сделать так, чтобы он там смотрелся "в тему". Ну и в веб-формат привести. JPEG либо PNG. Главное: всё сделать быстро. Т.е. не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для сайта и баннер под один дизайн

    $50

    Есть оригинальный лаготип и шапка под него. Необходимо сделать Лаготип с надписью Качалка и возможно небольшими эфектами на лаготипе. формат логотипа PNG Количество логотипов: 2 логотипа, один маленкий внизу сайта и один большой с верху.и одна кнопка ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для творческого союза

    $50

    Нужно разработать изящный логотип для творческого союза «Город мастеров». Логотип должен быть говорящим, по возможности отражать суть деятельности организации (см. ТЗ) и включать название «Город мастеров». Цветовое решение оставляем на ваше усмотрение с единственной оговоркой – логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад