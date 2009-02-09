Перерисовать из растра в вектор.

Доброго времени суток. Нужен логотип и две его вариации. Интересуют кандидаты с наличием интересного портфолио( с логотипами), и отзывами от заказчиков. Тематика автомобильная, если душа не лежит то лучше не браться. Тех кто за такой бюджет готов нарисовать классный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перерисовать логотип из растра (PNG) в вектор (Ai).
Данный логотип необходим для печати визиток и полиграфических изделий.
Предложения с ценой и сроком сюда или ICQ 153295
!!!!!!!!!! ДЕШЕВО !!!!!!!!!!!!!!
В личку не писать. Сразу в БАН.....
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