Красивое, ржачное Лого

Есть логотип в формате CDR. Нужно привести его к божескому виду для публикации на сайте. Сайт http://prk-auto.ru/. Т.е. сделать так, чтобы он там смотрелся "в тему". Ну и в веб-формат привести. JPEG либо PNG. Главное: всё сделать быстро. Т.е. не ...