Красивое, ржачное Лого

Сайт по адресу okak.ru, посвящен занимательным фактам из всех областей жизни. Текущий шаблон скорее всего и останется на длительное время. Под него нужна надпись "О, как!" Я наткнулся на логотип токийского метро (прилагаю) и мне показалось ...
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