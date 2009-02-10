Обработка логотипов

Нужно разработать логотип) Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги. Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей. Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был. вот наглядный пример как ...