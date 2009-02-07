Приглашаем к сотрудничеству на удаленной основе опытного разработчика веб сайтов на платформе 1С-Битрикс. Пожелания к кандидату: 1. Специализация только на верстке и программировании (псевдостудии и посредники не рассматриваются) 2. Только положительные отзывы 3. В портфолио не менее 7-8 работ 4. ...