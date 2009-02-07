ledon

Ильшат Тямаев ledon

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Комплексный интернет-маркетинг
Отзывы фрилансеров
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$24
10 баллов
15 лет назад
Копирайт
Я очень довольна сотрудничеством, Ильшат всегда на связи, предоставляет четкое ТЗ, своевременно и в полной мере оплачивает работу. Спасибо.
Работаем уже не первый раз...как всегда все отлично!
Ответный отзыв
handwork
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-3)
$30
10 баллов
15 лет назад
Обработка логотипов
Ильшат - заказчик - класс! Оплата поступила в полном объеме в срок.
Дмитрий выполнил всю работу качественно, в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Марины Ищенко
Очень позитивный заказчик, приятное общение, своевременная оплата. Спасибо.
Работа Марины превзошла мои ожидания, давно искал человека с таким подходом к работе. Планирую и в дальнейшем сотрудничать. Большое человеческое спасибо:))
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