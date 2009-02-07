Разработка интернет-магазина на Битриксе. Дизайн есть, файлы в слоях. Более подробно обсудим проект с кандидатом.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать несколько доработок для существующего сайта. Функционирует на платформе Битрикс. ТЗ и макет во вложении. от вас предложения по срокам и стоимости.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Домен новый. Список слов и адрес сайта во вложении. Продвижение в ТОП 10 Яндекс по всей России. От вас стоимость, сроки, схема работы, размер скидки:)) Предложения от посредников и псевдостудий не рассматриваем, только частные лица. Спасибо ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем профессионального оптимизатора в Пензе для долгосрочного удаленного сотрудничества. Ваши заявочки сюда плиз.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется разработать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс.Малый бизнес - верстка+интеграция Обязательные требования: только положительные отзывы. умение работать с битриксом, наличие сертификатов.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Приглашаем к сотрудничеству на удаленной основе опытного разработчика веб сайтов на платформе 1С-Битрикс. Пожелания к кандидату: 1. Специализация только на верстке и программировании (псевдостудии и посредники не рассматриваются) 2. Только положительные отзывы 3. В портфолио не менее 7-8 работ 4. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Задача: подготовить изображения для размещения на сайте, вынуть их из portfolio.pdf (возможно логотипы некоторых компаний надо будет найти в и-нете) какие изображения? - логотипы компаний(ч/б и в цвете) и фото работ в каком размере? - в соответствии с макетами ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется доработать существующий сайт на самописной CMS. Во вложении ТЗ и макет.Закрыт14 лет назад
- $500
Приглашаем к сотрудничеству на удаленной основе опытного разработчика веб сайтов на платформе 1С-Битрикс. Пожелания к кандидату: 1. Специализация только на верстке и программировании (псевдостудии и посредники не рассматриваются) 2. Только положительные отзывы 3. В портфолио не менее 7-8 работ 4. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
К работающему сайту на Битриксе нужно прикрутить модуль Техподдержки. от вас: умение работать с Битриксом, сроки и стоимость.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Компания занимается инженерными системами отопления, водоснабжения, канализации Напистаь тексты для разделов сайта: 1. рерайт текста главной страницы 2. теплотрасса 3. сантехнические работы 4. оборудование скважины человеку не "в теме" трудно будет написать осмысленный текст для пользователя. подробности обсудим с копирайтером "в теме"Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
Для существующего сайта необходимо провести некоторые работы направленные на его развитие: 1. заменить версию WYSIWYG-редактора. Сейчас стоит SPAW 1.1, надо поставить SPAW 2 2. брэнды. Создать функционал в админ части сайта с возможностью создания страницы под брэнды с ...Завершен15 лет назад
- $50
Написать 2 статьи объемом ~ 3000 знаков без пробелов на тему - "организация мероприятий". Срок 3 дня. Ключевые слова: 1. Организация корпоративных мероприятий 2. корпоративные мероприятия 3. организация мероприятий каждое слово должно встречатся в тексте 3 раза - 1 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Дизайн есть в psd, нужно повесить на Битрикс Старт. Оплата 5 тыс руб. Сроки 4-5 дней.Закрыт15 лет назад
На сайте http://www.foruss.ru/page/?page=clients представлены логотипы компаний. Задача: поправить логотипы так чтобы страница выглядела лаконично. Возможно в инете вы найдете исходники лучшего качества. По стоимости предложите сами. По срокам 2-3 дня.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
1. сделать рерайт текста, ключевик "организация выставок" 3 раза "Организация выставок. Организации и участию в выставке уделяется огромное внимание, так как именно здесь зарождается большинство новых дружеских связей и взаимоотношений, перерастающих со временем в плодотворное и взаимовыгодное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужно создать сайт визитку с каталогом продукции на 1c-bitrix старт. Дизайн предоставим в .psd. Оплата за работу 5 тыс рубВеб-программирование32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для размещения на сайте нужны тексты с описанием изделий из мрамора, гранита (камины, столешницы, подоконники, элементы ландшафтной архитектуры и т.д.). Присылайте ссылки на ваши работы и стоимость услуг, внимательно рассмотрим и выберем:))Копирайтинг22 заявкиЗакрыт15 лет назад