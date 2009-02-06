Логотип и визитная карточка

Нужно разработать логотип) Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги. Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей. Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был. вот наглядный пример как ...
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Мне нужна помощь в разработке логотипа и визитки. Я полностью открыт к идеям дизайнера, нет ограничений ни в концептах ни в паллетах. Логотип должен выражать элегантность и простоту. Работа не тяжёлая но для профессионала.
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