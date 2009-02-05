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Молодому интернет-проекту "На ладони" требуется логотип. Направленность: городской портал. Логотип не должен быть привязан к конкретному городу. Основная идея - весь город, всё, абсолютно всё у тебя на ладони. Максимальный объем информации, простота, доступность. В то же время логотип не должен быть перегружен. Краткость - сестра таланта! Просто, коротко, ясно и понятно. Цветовая гамма значения не имеет. В остальном особых требований нет.

Особо большим бюджетом на логотип порадовать не могу, однако, имейте в виду - нам еще фирменный стиль разрабатывать надо будет в ближайшее время. Принятый логотип можно считать предложением на дальнейшую работу!