Логотип компании Стратег

# 1 — $

Объявляется тендер на разработку логотипа для компании Стратег. Наша специализация: сертификация продукции.

Пожелания по логотипу:

Графическое решение логотипа: Графический элемент + название

Написание названия: капитализация букв логотипа и язык - "STRATEG" + Стратег (единовременно используется два языка написания)

Дескриптор: "STRATEG" - Сертификация продукции.

Концепция - строгий лого в деловом стиле (с намеком на креатив), доступный к восприятию, но и не простой. При первом взгляде на логотип в сознании должны возникать четкие ассоциации с нами и нашим родом деятельности.

Дополнительная информация по логотипу: 3 кита компании: надежность, скорость, индивидуальный подход.

Сроки - до 8.02.2009

Победителю будет предложен проект на создание фирменного стиля и дизайна для сайта.