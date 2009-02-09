Нужна креативная эксклюзивная шапка Hi-Tech

Нужен функциональный логотип для интерактивного бильярдного клуба. Все на бильярдную тематику. Сейчас же есть просто два шара www.kruase.kiev.ua. Сайт со временем будет другой, но стиль и цветовая гамма сохранится. А самое главное логотип буду печатать ...
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Всем привет. Вынужден снова давай такое задание, т.к. прошлый исполнитель не смог воплотить то, чего я хотел.
Мне нужна лёгкая, приятная глазам, КРЕАТИВНАЯ на тематику гаджеты, hi-tech, высокие технологии.
Для сайта http://gadge.ru
Можно, например, сделать из флешек, приставок робота какого-нибудь, или просто красивую фотку преобразовать, всяких эффектов добавить.
Тупая вставка нескольких мобильных телефонов не подойдёт! Нужен творческий подход.
Минимальный бюджет 10$, чем сложнее шапка и чем больше мне понравится, тем больше премия, до нескольих раз.
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