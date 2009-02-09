Нужна креативная эксклюзивная шапка Hi-Tech

# 1 — $

Всем привет. Вынужден снова давай такое задание, т.к. прошлый исполнитель не смог воплотить то, чего я хотел.

Мне нужна лёгкая, приятная глазам, КРЕАТИВНАЯ на тематику гаджеты, hi-tech, высокие технологии.

Для сайта http://gadge.ru

Можно, например, сделать из флешек, приставок робота какого-нибудь, или просто красивую фотку преобразовать, всяких эффектов добавить.

Тупая вставка нескольких мобильных телефонов не подойдёт! Нужен творческий подход.

Минимальный бюджет 10$, чем сложнее шапка и чем больше мне понравится, тем больше премия, до нескольих раз.