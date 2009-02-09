Нужна креативная эксклюзивная шапка Hi-Tech

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок978 просмотров
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#1$

Всем привет. Вынужден снова давай такое задание, т.к. прошлый исполнитель не смог воплотить то, чего я хотел.

Мне нужна лёгкая, приятная глазам, КРЕАТИВНАЯ на тематику гаджеты, hi-tech, высокие технологии.

Для сайта http://gadge.ru

Можно, например, сделать из флешек, приставок робота какого-нибудь, или просто красивую фотку преобразовать, всяких эффектов добавить.

Тупая вставка нескольких мобильных телефонов не подойдёт! Нужен творческий подход.

Минимальный бюджет 10$, чем сложнее шапка и чем больше мне понравится, тем больше премия, до нескольих раз.

15 лет назад
SanchezBoy
Александр 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
Спасибо. шапочка выполнена с учётом моих пожеланий и почти моментально)) А об оплате вообще можно не говорить, она копеечна))) Спасибо!
Быстро сделал - быстро получил оплату=) Никаких задержек! Приятно было поработать!) Желаю процветания сайту!))
Заявки фрилансеров
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
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