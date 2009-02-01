Дизайн логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок709 просмотров
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Здравствуйте,

Нужен дизайн логотипа для web проекта.

Не дороже $100.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ?

Цена и время на реализацию?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)?

Skype?

Все это присылайте на [email protected]

Успехов!

Олег

15 лет назад
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
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