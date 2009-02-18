Логотип баскетбольного клуба

Логотипы и ЗнакиЗавершен82 заявки911 просмотров
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Желательно использовать герб города. Клуб называется "Коломна", как и город, собственно. Шрифт названия - как в приложении или похожий. В случае удачных эскизов возможно дальнейшее сотрудничество в разработке формы.

15 лет назад
Dinas
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
Roms
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$200
2 дня
Креативно.. Без лишней торговли наделал достаточно вариантов - было из чего выбрать. Претензий по коммуникации и срокам так же никаких нет.
Рекомендую! Отличный заказчик!
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$100
2 дня