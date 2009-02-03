Создать уникальный интрактивный грамотный логотип!

Логотипы и ЗнакиЗавершен49 заявок1841 просмотр
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#1$

Собственно для нового проекта требуется разбработать уникально лого ( без клипартов именно уникальное ).

Тематика сайта смс боксы для мобильных телефонов, то есть своего рода сайт посвещен java программам ( смс боксы ) которые позволяют делать отправку смс с телефона.

Лого должно быть:

- Как то указывать на то что оно связано с СМС ( или смс боксом )

- Частично может указывать на JAVA ( может тили написания или стили логотипа JAVA )

- Иметь линк на сайт ( jabox.ru ) то есть линк будет написан красово текстом.

Хочу обратить внимание на то что уже несколько человек пытались сделать, но до конца так и не подошло ничего, вот ниже даже ссылки на их примеры работот. Поэтому лого должно быть именно в "тему" то есть обязательно своим исполнением указывать на отношение к СМС и возможно к боксам ( смс-боксам )

ссылки на приемры:

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo2.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo4.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo5.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo7.jpg ( тут уже скажем было близко к тебе но все-таки не настолько что бы принять )

Прошу обращаться только серьезных людей, которые могут четко понять что нужно сделать и в результате сделать это на 100%. Сроки поджимают, поэтому важна и оперативность.

15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
Windowlicker
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
Проффи - больше нечего сказать. Точно перенес в логотип все пожелания. Дружелюбен и понятлив. Приятно работать с таким человеком
Заказчик точно знает, чего хочет, очень понятно излагает суть дела, оплата вовремя. Очень приятно работать с такими людьми, весьма надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Windowlicker
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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