Создать уникальный интрактивный грамотный логотип!

# 1 — $

Собственно для нового проекта требуется разбработать уникально лого ( без клипартов именно уникальное ).

Тематика сайта смс боксы для мобильных телефонов, то есть своего рода сайт посвещен java программам ( смс боксы ) которые позволяют делать отправку смс с телефона.

Лого должно быть:

- Как то указывать на то что оно связано с СМС ( или смс боксом )

- Частично может указывать на JAVA ( может тили написания или стили логотипа JAVA )

- Иметь линк на сайт ( jabox.ru ) то есть линк будет написан красово текстом.

Хочу обратить внимание на то что уже несколько человек пытались сделать, но до конца так и не подошло ничего, вот ниже даже ссылки на их примеры работот. Поэтому лого должно быть именно в "тему" то есть обязательно своим исполнением указывать на отношение к СМС и возможно к боксам ( смс-боксам )

ссылки на приемры:

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo2.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo4.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo5.jpg

http://telefon.com.ua/tmp/jabox/logo7.jpg ( тут уже скажем было близко к тебе но все-таки не настолько что бы принять )

Прошу обращаться только серьезных людей, которые могут четко понять что нужно сделать и в результате сделать это на 100%. Сроки поджимают, поэтому важна и оперативность.