Дизайн логотипа в виде греческого венка

В атаче эмблема Carlo Pignateli (итальянского кутерье свадебных платьев) Эта эмблема применяется как пуговка на фотоальбоме. Необходимо разработать эмблему такого же формата 3,5 х 3,5 см., черно-белое изображение. Будет выполняться гравировка на металле. Стилизовать нужно "NovaBook" Традиционно предлагаю 10 у.е. ...
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Образец прилагается.
Что хочется: этот логотип достаточно крутой, но нужен еще круче, в несколько измененном виде, белый на прозрачном или другом фоне, в хорошем расширении. В идеале в TIF
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