Дизайн логотипа в виде греческого венка

Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок683 просмотра
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Образец прилагается.

Что хочется: этот логотип достаточно крутой, но нужен еще круче, в несколько измененном виде, белый на прозрачном или другом фоне, в хорошем расширении. В идеале в TIF

15 лет назад
sebastianos
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
Грамотный и оперативный исполнитель. Доволен
Спасибо за сотрудничество, буду рада работать с Вами вновь.
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