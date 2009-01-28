Разработка логотипа для компании

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Необходимо разработать логотип для компании с названием «МТ Спорт».

Компания занимается поставками и продажей спортивного и туристического инвентаря: коньки, мячи, сноуборды, велосипеды, палатки и прочее.

Допустимые написания: МТ Спорт или MT Sport. Необходим логотип и на русском и на английском языке, которые будут отличаться лишь надписью.

Цвета: _желательно_ не использовать зеленый и желтый.

Использование в логотипе спортивной атрибутики на ваше усмотрение.

Также есть дурацкий слоган «Больше, чем спорт» или «More than sport» на английском. Использовать его _не обязательно_, но если вам покажется, что со слоганом выглядит лучше, тогда можно написать.

Бюджет может быть и больше при результате высокого качества.