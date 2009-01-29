Требуется разработать логотип для компании

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен50 заявок1559 просмотров
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#1$

Название компании - AltaRender, услуги - архитектурная визуализация и рендеринг.

Логотип должен быть ориентирован на рынки Западной Европы.

Требования:

- фон светло-серый

- не больше двух цветов

- шрифт без засечек

15 лет назад
Odinkov
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
Единственный достойный вариант. Сделано со вкусом.
Хороший заказчик ))) И работу оплатил без промедления. Эх... РЕКОМЕНДУЮ!
Заявки фрилансеров
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
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