Нужен логотип по четкому ТЗ

Вот есть такой логотип, приложен.

Надо по аналогии сделать. Фирма называется "Nnnnn" (5 букв латинских). Т.е. Сделать от одной из букв такой "фонтан" во все стороны. И под Nnnnn написать слоган из двух слов. Цвет - оранжевый с оттенками.

Бюджет небольшой, но и работы здесь на полчаса с доработками.

Жду предложений со ссылкой на портфолио.

В личку прошу не писать, пишите здесь (предложения скрыты от пользователей).