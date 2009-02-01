Нужен логотип по четкому ТЗ

Нужно сделать лого для фирмы Защита-сервис вид деятельности: монтаж отопления, канализации, водопровода по принципу просто и красиво! оплата по факту цена 200 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот есть такой логотип, приложен.
Надо по аналогии сделать. Фирма называется "Nnnnn" (5 букв латинских). Т.е. Сделать от одной из букв такой "фонтан" во все стороны. И под Nnnnn написать слоган из двух слов. Цвет - оранжевый с оттенками.
Бюджет небольшой, но и работы здесь на полчаса с доработками.
Жду предложений со ссылкой на портфолио.
В личку прошу не писать, пишите здесь (предложения скрыты от пользователей).
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