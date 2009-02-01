Нужен логотип по четкому ТЗ

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки534 просмотра
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Вот есть такой логотип, приложен.

Надо по аналогии сделать. Фирма называется "Nnnnn" (5 букв латинских). Т.е. Сделать от одной из букв такой "фонтан" во все стороны. И под Nnnnn написать слоган из двух слов. Цвет - оранжевый с оттенками.

Бюджет небольшой, но и работы здесь на полчаса с доработками.

Жду предложений со ссылкой на портфолио.

В личку прошу не писать, пишите здесь (предложения скрыты от пользователей).

15 лет назад
Teamleader
Анатолий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстро справился, понял задумку, внес коррективы - молодец!
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