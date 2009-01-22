Нужно сделать лого для фирмы Защита-сервис вид деятельности: монтаж отопления, канализации, водопровода по принципу просто и красиво! оплата по факту цена 200 руб.
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Здравствуйте.
Требуется логотип для консалтингового агенства. Оставляйте ваши предложения в формате: стоимость, сроки исполнения, ссылки на свои работы
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