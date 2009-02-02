Логотип для компании

Логотип для нового кот.поселка "Курше-Вель". Сделать его показательно помпезным. Цвета белого золота и бордовый. Срок: до понедельника Оплата: ЯД, WMR=2-3 тыс.рублей О поселке: овый коттеджный поселок «Курше-Вель» расположен вблизи д. Вельяминово. Поселок расположен в непосредственной близости от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявляется конкурс на лучший логотип, который бы определял нашу деятельность в самом красивом свете, цвете, деталях и образах.
О компании рассказывается в "резюме" профиля.
От логотипа ожидается:
- Точное указание на название Сlutter.ru.
- Обязательная приписка «Интернет-клуб», которая должна влиять на название и быть его основным дополнением.
- Логотип должен быть запоминаемым. Как основное средство воздействия на память, мы выбрали курсор.
Присылайте свои работы по контактным адресам, указанным в профиле.
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