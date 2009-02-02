Логотип для компании

# 1 — $

Объявляется конкурс на лучший логотип, который бы определял нашу деятельность в самом красивом свете, цвете, деталях и образах.

О компании рассказывается в "резюме" профиля.

От логотипа ожидается:

- Точное указание на название Сlutter.ru.

- Обязательная приписка «Интернет-клуб», которая должна влиять на название и быть его основным дополнением.

- Логотип должен быть запоминаемым. Как основное средство воздействия на память, мы выбрали курсор.

Присылайте свои работы по контактным адресам, указанным в профиле.