Сделать хромированный логотип

# 1 — $

Всем привет!

Задача такая. Имеется некий набросок логотипа, см. аттач. Нужно сделать типа того же, но чтоб он был хромированным. А отражением должен быть город, но слишком сильно чтоб не отвлекать внимание. Нужно 2 лого, с дневным городом и ночным.

Логотип для сайта автомобильной тематики. Поэтому нужно это учесть.