Дизайн сайтов, тех/дизайн, иллюстрации, UI/UX design

Опыт в сфере web индустрии около 7 лет.

За это время преуспел в различных направлениях web графики.

От маленьких сайтов - визиток, до больших порталов.

UI/UX дизайн приложений под IOS & Android.

Помощь в принятии некоторых решений, консалтинг.

[ Принимаю заказы ]

Цены - от 250$

*Расчёт в идеале Альфа-Банк или Яндекс Деньги.

*Вновь прибывшим заказчикам - предоплата 50%

*Рассмотрю различные варианты сотрудничества