Вячеслав Трощин SS-designSS-design
35 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов, тех/дизайн, иллюстрации, UI/UX design
Опыт в сфере web индустрии около 7 лет.
За это время преуспел в различных направлениях web графики.
От маленьких сайтов - визиток, до больших порталов.
UI/UX дизайн приложений под IOS & Android.
Помощь в принятии некоторых решений, консалтинг.
[ Принимаю заказы ]
Цены - от 250$
*Расчёт в идеале Альфа-Банк или Яндекс Деньги.
*Вновь прибывшим заказчикам - предоплата 50%
*Рассмотрю различные варианты сотрудничества
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
С задачей справился на 5+
Ответный отзыв
Все легко и просто !
$100
10 баллов
10 лет назад
Все сделано четко в оговоренные сроки, в дизайне были учтены все пожелания. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Максимально понятное изложение мыслей и пожеланий. Быстрый отклик, приятно работать. Рекомендую.
$150
10 баллов
11 лет назад
Вячеслав - один из немногих дизайнеров, создающих по-настоящему красивые сайты за доступную цену. Сроки соблюдены, правки внесены, на протяжении работы всё обсуждалось. Советую!
Ответный отзыв
Всё слаженно, без запинок, оплата вовремя (предоплата). Рекомендую.
$400
10 баллов
11 лет назад
Отлично справился с заданием, благодарю за качественно проделанную работу! Обязательно будем еще сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, грамотно аргументирует требуемые корректировки. Оплата своевременна, предоплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.