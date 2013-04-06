SS-design

Вячеслав Трощин SS-design

 
35 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов, тех/дизайн, иллюстрации, UI/UX design

Опыт в сфере web индустрии около 7 лет.

За это время преуспел в различных направлениях web графики.

От маленьких сайтов - визиток, до больших порталов.

UI/UX дизайн приложений под IOS & Android.

Помощь в принятии некоторых решений, консалтинг.

[ Принимаю заказы ]

Цены - от 250$

*Расчёт в идеале Альфа-Банк или Яндекс Деньги.

*Вновь прибывшим заказчикам - предоплата 50%

*Рассмотрю различные варианты сотрудничества

Дизайн сайтаAndroidiOSПриложение для iOS
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Отзывы заказчиков
Abo_Kor
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Полный дизайн туристического сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gulnaz
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Редизайн шапки сайта
С задачей справился на 5+
Все легко и просто !
Ответный отзыв
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 1 страницы
Все сделано четко в оговоренные сроки, в дизайне были учтены все пожелания. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Максимально понятное изложение мыслей и пожеланий. Быстрый отклик, приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта о срубах с красивой шапкой
Вячеслав - один из немногих дизайнеров, создающих по-настоящему красивые сайты за доступную цену. Сроки соблюдены, правки внесены, на протяжении работы всё обсуждалось. Советую!
Всё слаженно, без запинок, оплата вовремя (предоплата). Рекомендую.
Ответный отзыв
designaction
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для SS-design
Отлично справился с заданием, благодарю за качественно проделанную работу! Обязательно будем еще сотрудничать в будущем!
Адекватный заказчик, грамотно аргументирует требуемые корректировки. Оплата своевременна, предоплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв