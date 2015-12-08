gulnaz

Гульназ gulnaz

 
37 летРоссия/Бугульма
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Сео специалист, оптимизатор

Бывший ассесор татарско-язычных сайтов в гугл. Сертифицированный специалист биржи http://edu.sape.ru/partners/ ( Хабибуллина Гульназ Ильдусовна)

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Обо мне

Уже более 7 лет занимаюсь внутренней оптимизацией, продвижением сайтов в сети. Работаю со всеми поисковиками , с любыми запросами ( кроме порно и варезов). Несколько проектов можно посмотреть в портфолио , для вашего внимания предлагаю по 1-2 запросам чаще всего в двух ПС гугл и яндекс, для более обширного портфолио прошу в аську , все покажу все объясню. 

Постоянно повышаю свои знания,прохожу курсы в основном у зарубежных специалистов, например последние курсы у Давида Трэвиса( известного зарубежного юзабилиста), Janine Warner( Контент-маркетолог).

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Небольшой прайс лист моих услуг:

1. Комплексный аудит сайта - от 50 долларов я сама и 150 долларов с фокус группой;

2. Поисковый аудит сайта - от 30 долларов.

3. Аудит юзабилити- от 30 долларов. Повышение конверсии сайта индивидуально.

4. Устранение ошибок после аудита от 20 долларов;

5. Подбор СЯ с релевантными страницами либо сгруппировкой по страницам( если нет релевантных страниц) от 10 долларов.

6. Прописывание тайтлов, дескрипшена, ключевых слов и повышение релевантности страниц от 1 доллара/стр.

7. Работа с биржами ссылок- от 20 до 40% от бюджета.

8. Контекстная реклама: ведение от 15% от бюджета, создание и настройка 50 долларов. Повышение CTR, увеличение отдачи от РК- индивидуально.

9. Реклама в соц. сетях: создание группы с индивидуальным дизайном 30 долларов, раскрутка/наполнение/ведение - индивидуально.

Денег на яндекс деньги, телефон никогда не прошу. Оплата строго на вебмани  ( БЛ свыше 130) или карта Сбера.

С Уважением, Гульназ!

Портфолио
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Отзывы заказчиков
CHU-Bass
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
2 балла
7 лет назад
СЕО начального уровня и оптимизация , сайт www.pro-pru.ru
22 мая оплатил деньги. До сих пор ничего не сделано. Отписывается , либо просто не отвечает на письма. Были какие-то проблемы у человека, отписалась сказала , что все сделает и никого не кидает. А по факту до сих пор ни ответа ни привета ни отчета. Крайне не рекомендую. Вообще считаю это мошенничеством! ДЕньги проплачены, работа не сделано!
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
SEO-аудит портала
Все хорошо! Получила подробный аудит и потом еще неделю консультировалась по разным мелким вопросам. Рекомендую!
Рекомендую!!!
Ответный отзыв
strelok2
Алексей 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
9 баллов
8 лет назад
Оптимизация сайта
Все сделано согласно ТЗ. Приятно иметь дело с профи. Спасибо за советы! Буду еще обращаться.
Рекомендую Алексея как очень хорошего заказчика!
Ответный отзыв
maverikk
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Оптимизация
Все ок.
Оплата в срок, хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
strelok2
Алексей 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
8 лет назад
SEO аудит, юзабилити, оптимизация
Приятно общаться: всегда с терпением и пониманием относится к заказчику, не смотря на "кучу" вопросов дает исчерпывающие ответы и рекомендации. Мне понравилось работать с ней, буду обращаться ещё. Рекомендую!!!!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
27 отзывов(-1)
$10/час
от $150от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
6 отзывов
$10/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга