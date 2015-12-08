Сео специалист, оптимизатор

Бывший ассесор татарско-язычных сайтов в гугл. Сертифицированный специалист биржи http://edu.sape.ru/partners/ ( Хабибуллина Гульназ Ильдусовна)

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Обо мне

Уже более 7 лет занимаюсь внутренней оптимизацией, продвижением сайтов в сети. Работаю со всеми поисковиками , с любыми запросами ( кроме порно и варезов). Несколько проектов можно посмотреть в портфолио , для вашего внимания предлагаю по 1-2 запросам чаще всего в двух ПС гугл и яндекс, для более обширного портфолио прошу в аську , все покажу все объясню.

Постоянно повышаю свои знания,прохожу курсы в основном у зарубежных специалистов, например последние курсы у Давида Трэвиса( известного зарубежного юзабилиста), Janine Warner( Контент-маркетолог).

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Небольшой прайс лист моих услуг:

1. Комплексный аудит сайта - от 50 долларов я сама и 150 долларов с фокус группой;

2. Поисковый аудит сайта - от 30 долларов.

3. Аудит юзабилити- от 30 долларов. Повышение конверсии сайта индивидуально.

4. Устранение ошибок после аудита от 20 долларов;

5. Подбор СЯ с релевантными страницами либо сгруппировкой по страницам( если нет релевантных страниц) от 10 долларов.

6. Прописывание тайтлов, дескрипшена, ключевых слов и повышение релевантности страниц от 1 доллара/стр.

7. Работа с биржами ссылок- от 20 до 40% от бюджета.

8. Контекстная реклама: ведение от 15% от бюджета, создание и настройка 50 долларов. Повышение CTR, увеличение отдачи от РК- индивидуально.

9. Реклама в соц. сетях: создание группы с индивидуальным дизайном 30 долларов, раскрутка/наполнение/ведение - индивидуально.

Денег на яндекс деньги, телефон никогда не прошу. Оплата строго на вебмани ( БЛ свыше 130) или карта Сбера.

С Уважением, Гульназ!