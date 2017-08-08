Основатель веб-студии

Выступаю в сервисе как исполнитель, так и заказчик.

Предлагаю вам услуги в области поискового продвижения - комплекс мероприятий, направленных на увеличение позиций сайта. Продвижением занимаюсь "под ключ", среди выполняемых работ:

- Аудит сайта с точки зрения SEO

- Составление семантического ядра и стратегии продвижения

- Внутренняя оптимизация: кода, текста, заголовков, медиа-материалов, перелинковка

- Написание текстов

- Покупка ссылок, статей, пресс-релизов, обзоров

- Размещение естественных ссылок

- Другие секретные методы))

- Поддержка достигнутых результатов

- Отчеты о проделаной работы и отчеты по позициям

Возможно заключение договора (юр.лицо) и оплата по безналу.

Продвижение и раскрутка сайта – один из самых эффективных способов рекламы в интернете, напрямую направленный на увеличение продаж. Конверсия SEO трафика - одна из самых высоких. А соотношение цена/качество - одно из самых выгодных.