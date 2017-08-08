inickname

Олег inickname

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Основатель веб-студии

Выступаю в сервисе как исполнитель, так и заказчик. 

Предлагаю вам услуги в области поискового продвижения - комплекс мероприятий, направленных на увеличение позиций сайта. Продвижением занимаюсь "под ключ", среди выполняемых работ:

- Аудит сайта с точки зрения SEO

- Составление семантического ядра и стратегии продвижения

- Внутренняя оптимизация: кода, текста, заголовков, медиа-материалов, перелинковка

- Написание текстов

- Покупка ссылок, статей, пресс-релизов, обзоров

- Размещение естественных ссылок

- Другие секретные методы))

- Поддержка достигнутых результатов

- Отчеты о проделаной работы и отчеты по позициям

Возможно заключение договора (юр.лицо) и оплата по безналу.

Продвижение и раскрутка сайта – один из самых эффективных способов рекламы в интернете, напрямую направленный на увеличение продаж. Конверсия SEO трафика - одна из самых высоких. А соотношение цена/качество - одно из самых выгодных.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выполнить адаптивную верстку по готовым дизайн-макетам

    $35

    Приветствую! Нужен специалист-верстальщик с очень ответственным подходом к работе.  От вас требуется:  - чистый валидный код  - кроссбраузерность  - Bootstrap 3.0 (рассмотрим ваши предложения), HTML5, CSS3, jQuery   ...

    BootstrapHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    $60

    Добрый день. Нужен дизайн сайта визитки о нефтепродуктах. Вот ТЗ https://drive.google.com/open?id=0B_9RS7pLLsiNUE9kc2prcGhjczQ Начать нужно с главной, остальные страницы (их будет 3-4 шт) допилим позже. Сроки чем быстрее тем лучше. Бюджет обсуждаем, указал ориентировочный за ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать аналог дизайна сайта

    Здравствуйте. Есть работающий интернет-магазин с простым незамысловатым дизайном. Требуется сделать аналог, схожий по структуре, но с небольшими отличиями. Структуру расположения блоков копируем 1 в 1, стиль и фирменные цвета немного меняем. Ссылку скину в л/с.  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO копирайт и рерайт для магазина игрушек

    Нужно написать несколько коротких текстов-описаний товаров интернет-магазина. Составить их по размешанным фотографиям и характеристикам. Дополнительно прошу использовать в текстах 2-3 ключевые фразы, которые предоставлю. Кроме того, нужен рерайт текстов (исходники есть) тоже ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Нужно сверстать сайт по макетам https://yadi.sk/d/UgylE3fr3LeN3k Прошу оценить по стоимости и срокам. Верстка нужна адаптивная с поддержкой современных браузеров.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести товары на сайт под управлением CMS Битрикс

    $8

    Задача очень простая: необходимо перенести около 100-150 товаров на сайт под под управлением CMS Битрикс. Только копи-паст. Многие товары однотипные, отличие лишь в названии и габаритных размерах (фото могут совпадать). Переносим название, 1-3 фотографии ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать простой прототип сайта

    $20

    Необходимо продумать структуру и сделать прототип сайта. По прототипу будет рисоваться дизайн. Примеры прототипов прикладываю. Описание сайта (сайт для кафе) пришлю исполнителю. Должен получиться сайт-визитка с элементами лендинга на главной. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Услуги веб-дизайнера

    Необходимо отредактировать имеющийся дизайн-макет по описанию и отрисовать новые странички. Медицинская тематика. Портал. Бюджет обсуждаем. Приветствуются исполнители, хорошо представляющие как сделать сайт удобным, а не только красивым.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт текстов строительной тематики (натяжные потолки, отделка)

    Здравствуйте. Нужны рерайтеры для выполнения задания. В общей сложности переписать надо около 30-40 тыс симв. текста, планирую для этого привлечь 3-4 специалистов. Тексты без сложных терминов, обычным человеческим языком. Уникальность не менее ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется настройка яндекс.директ

    Добрый день. Ищу специалиста который сможет настроить рекламу с нуля или провести аудит и правку работающих рекламных компаний. Тематика - производство зеркал и изделий из стекла.  СЯ частично собрано со всеми частотностями, могу ...

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется битрикс программист

    $10

    Приветствую! Ищу специалиста по 1С-Битрикс для внесения мелких правок на 2 сайта. Работы на час-полтора, не больше. 1) Надо сделать адаптивное меню для просмотра на телефоне (адаптивная верстка есть, но меню ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется программист 1С-битрикс.

    Здравствуйте. Нужен специалист по 1С-Битрикс для решения некоторых задач: 1) Разобраться с платежными системами в магазине (после перехода на новую версию ядра слетели настройки), не дает оформить заказ - корзина стандартная 2) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать макет корпоративного сайта

    $80

    Добрый день. Нужно сверстать 7 макетов из psd со всплывающими окнами - https://yadi.sk/d/F9qoRRv33GzRq5  PHP скрипты не нужны. Требования:  адаптив (отдельного адаптивного макета нет)максимально легкий код как html так и cssкроссбраузерностьОставляйте предложения со ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Выполнить верстку одностраничного сайта

    $25

    Добрый день. Нужно сверстать макет из psd - https://yadi.sk/i/mDo3NuwA3Gytnk Динамики минимум. PHP скрипты не нужны. Требования: адаптив (отдельного адаптивного макета нет)максимально легкий код как html так и cssкроссбраузерностьНа странице: ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется специалист по 1С-Битрикс

    $25

    Здравствуйте. Нужен специалист по 1С-Битрикс для решения текущих задач: Установить капчу на формы обратной связи (3 разные на сайте)Разобраться с платежными системами в магазине (после перехода на новую версию ядра слетели настройки)Буду рад посотрудничать ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помочь с настройкой VPS сервера

    $10

    Здравствуйте! В ближайшее время будет приобретен VPS сервер. Ищу специалиста, который поможет Выбрать необходимую ОС под проекты на 1С-Битрикс и Wordpress.Настроить сервер для корректной работы сайтов на этих CMS.Проконсультирует по вопросу повышения производительности сайтов.К серверу ...

    WordPress
    Системное администрирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта визитки по медицине

    $60

    Здравствуйте. Ищу свободного в данный момент дизайнера для разработки дизайна для сайта визитки по медицине. ТЗ с примерами:  https://yadi.sk/i/Y0dEabIX3Gg4Ee Приступить надо как можно быстрее.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте. Нужна помощь вебдизайнера для орисовки дизайна интернет-магазина. Функционал типовой. Блоки: главное менюрубрики каталогахиты продажновинкибрендыстатьи/новостиДопустимо использование готовых kit шаблонов, лишь бы все смотрелось цельно и лаконично. Страницы: 1) ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен веб-разработчик modX

    Добрый день! Ищу свободного в данный вебразработчика modX Задачи: На имеющейся верстке собрать несложный сайт-визитку Доработать незначительные недостатки в верстке Быть на связи для оперативного общения Суммарно ...

    MODX
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

soolR
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать аналог дизайна сайта
Отличный заказчик, очень приятно работать.
Александр отлично справился с задачей, всё вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
vitall72
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
2 балла
8 лет назад
Верстка сайта
Безответственный и наглый заказчик. За сделанную вовремя работу заплатил только частично (6 долларов из 45) и то через 3 недели «завтраков», пропаданий со связи и придумывания отговорок. После заданного вопроса: когда будет остальное, снова начались отмазки и пропадания со связи, поэтому если будете с ним работать то ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ или БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ. Как я понял по отзывам, это не первый случай когда пытается кинуть верстальщиков. Я взялся за работу 07.08, по договору должен был закончить 10.08. Изначально он мне писал и уточнял, чтобы все было готово в срок. Но когда я закончил работу раньше, чем договаривались (08.08), он начал тянуть время и пропадать (то он занят, то он не на связи, то еще какая-то проблема) и смог просмотреть работу только 11.08. Но на этом работа не закончилась. Так как прождав 3 недели я так оплаты и не получил. Когда написал, что будем расходится по-плохому, вдруг неожиданно вышел на связи и выслал 6 дол. А потом снова пропал и начал выдумывать, что мол выслал банком на вебмани и снова какие-то проблемы… На все мои сообщения реакция минимальная – скоро-скоро, а по факту желания прийти к какому-то решению нет… Вот наша переписка в скайпе для лучшего понимания: 08.08.2017, в 23:41 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Хорошо сейчас поменяю и залью на сервер весь сайт... 08.08.2017, в 23:48 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > http://verpro.000webhostapp.com/work/ingve/ 08.08.2017, в 23:49 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Все можете просмотреть, там верхнее меню настроено... 08.08.2017, в 23:49 пользователь Oleg написал следующее: > ок спасибо, утром тогда спишемся, ок? сейчас уже сил нет совсем 08.08.2017, в 23:50 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Хорошо...Тогда до утра. Как проверите, напишите пожалуйста... 09.08.2017, в 09:57 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, доброе утро. Напишите как будете тут... 09.08.2017, в 10:47 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте. Тут) смотрю сайт 09.08.2017, в 11:21 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Ну как Вам? Есть какие-то замечания? 09.08.2017, в 13:11 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, напишите, пожалуйста, есть ли замечания по верстке, чтобы я знал, что мне дальше делать... 09.08.2017, в 13:12 пользователь Oleg написал следующее: > Виталий, извиняюсь, очень занят сейчас. Вроде все ок, адаптив проверю еще и напишу 09.08.2017, в 18:38 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег вы сможете принять сегодня верстку? 10.08.2017, в 11:35 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, вы тут? 10.08.2017, в 11:44 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Вы сможете сейчас принять проект, потому что позже у меня не будет времени его править... 11.08.2017, в 12:37 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте, да-да, я извиняюсь ни минуты свободной нет 11.08.2017, в 12:37 пользователь Oleg написал следующее: > в течении получаса-часа напишу 11.08.2017, в 14:32 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Ну что Олег уже 2 часа прошло.... 11.08.2017, в 15:02 пользователь Oleg написал следующее: > Все ок, работу принимаем. Оплачу в ближ время. 11.08.2017, в 15:02 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Как оплатите и я вышлю вам архив со всеми файлами.... 14.08.2017, в 11:31 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Здравствуйте, Олег. Ну что там с оплатой? Когда ожидать? 14.08.2017, в 17:46 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, я вижу вы в сети, напишите, когда вышлите оплату? 14.08.2017, в 17:50 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте, завтра отправлю денежку. Вы будете тут? 14.08.2017, в 17:51 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Да я всегда тут... Если что вот мой номер Viber и Telegram +3----- . Если меня не будет в скайпе... 15.08.2017, в 20:55 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Здравствуйте Олег ну что там с оплатой? 15.08.2017, в 21:08 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Я вижу вы в онлайне, вышлите пожалуйста оплату как обещали. 17.08.2017, в 11:41 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, здравствуйте, напишите когда оплатите работу? 17.08.2017, в 11:52 пользователь Oleg написал следующее: > Приношу извинения пока не получилось оплатить 17.08.2017, в 11:52 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > А когда получится? 17.08.2017, в 11:53 пользователь Oleg написал следующее: > у меня карта на перевыпуске, должны сегодня-завтра вернуть 17.08.2017, в 11:57 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Так можно наличкой оплатить не обязательно картой. Просто пополнить в любом терминале кошелек Qiwi или Webmoney... Просто работа выполнена вовремя, даже раньше а с оплатой какие-то проблемы... 18.08.2017, в 11:13 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Здравствуйте, Олег, как там ваша карта не пришла еще? 21.08.2017, в 11:16 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Доброе утро, Олег, я вижу вы в онлайне. Ну что там с оплатой? 21.08.2017, в 11:48 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Почему не отвечаете? 21.08.2017, в 12:22 пользователь Oleg написал следующее: > Карта пришла в отделение только сегодня, еду получать 21.08.2017, в 12:23 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Хорошо, во сколько будет оплата? 22.08.2017, в 12:07 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, когда будет оплата?? Вы долго еще в прятки играть будете? 22.08.2017, в 16:30 пользователь Oleg написал следующее: > добрый день, на днях будет, Виталий, подождите пожалуйста еще совсем немного 23.08.2017, в 10:59 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Доброе утро. Еще немного это сколько? 25.08.2017, в 10:00 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Здравствуйте, Олег. Ну что там ваше немного, долго еще будет длится... 25.08.2017, в 10:01 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Уже 2 недели прошло как проект должен был быть закрыт. Мне еще долго ждать? 25.08.2017, в 10:06 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте. Напомните реквизиты. 25.08.2017, в 10:07 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Вот номера вебмани Z117184594___ R384766021___ 25.08.2017, в 11:06 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Ну так что Олег, вы вышлите наконец оплату за проект??? 25.08.2017, в 14:03 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, вы будете отвечать или так и будете играть в молчанку? 28.08.2017, в 14:08 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Ну что ж Олег, очень жаль, я надеялся разойтись с вами по хорошему... 28.08.2017, в 14:09 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте, я оплатил чатсь, сейчас еще оплатим 28.08.2017, в 14:12 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Когда будет остальное, потому что сейчас у вас понятие очень растяжное... А 6 долларов это даже не половина суммы. Мы договаривались на 45.... 29.08.2017, в 16:14 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег, здравствуйте, уже сутки прошли когда будет остальная часть оплаты??? 29.08.2017, в 16:14 пользователь Oleg написал следующее: > Здравствуйте. Вчера оплатил через банк, не пришло еще? 29.08.2017, в 16:15 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Ничего не получал.... 29.08.2017, в 17:20 пользователь Виталий Петрович написал следующее: > Олег напишите когда будет оплата? Мне уже надоело за вами бегать, либо вы высылаете сегодня оплату, либо будем расходится по плохому...
dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
7 баллов
8 лет назад
Сделать простой прототип сайта
Человек сдержал слово оплатил работу, но с большой задержкой.
Виталий отлично справился с работой, сделал все вовремя и с учетом пожеланий.
Ответный отзыв
helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Рерайт текстов строительной тематики (натяжные потолки, отделка)
Спасибо за сотрудничество Олег! Простите если что не так.
Ольга - хороший копирайтер, заказ был выполнен в срок и без нареканий. Рекомендую.
Ответный отзыв
vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
$80
10 баллов
8 лет назад
Сверстать макет корпоративного сайта
CSSHTMLPHP
Отличная постановка задачи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество)
Очень хороший верстальщик, настоящий профессионал. Сделал проект в короткие сроки, дорабатывать не пришлось. Рекомендую!
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