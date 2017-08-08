Приветствую! Нужен специалист-верстальщик с очень ответственным подходом к работе. От вас требуется: - чистый валидный код - кроссбраузерность - Bootstrap 3.0 (рассмотрим ваши предложения), HTML5, CSS3, jQuery ...
Выступаю в сервисе как исполнитель, так и заказчик.
Предлагаю вам услуги в области поискового продвижения - комплекс мероприятий, направленных на увеличение позиций сайта. Продвижением занимаюсь "под ключ", среди выполняемых работ:
- Аудит сайта с точки зрения SEO
- Составление семантического ядра и стратегии продвижения
- Внутренняя оптимизация: кода, текста, заголовков, медиа-материалов, перелинковка
- Написание текстов
- Покупка ссылок, статей, пресс-релизов, обзоров
- Размещение естественных ссылок
- Другие секретные методы))
- Поддержка достигнутых результатов
- Отчеты о проделаной работы и отчеты по позициям
Возможно заключение договора (юр.лицо) и оплата по безналу.
Продвижение и раскрутка сайта – один из самых эффективных способов рекламы в интернете, напрямую направленный на увеличение продаж. Конверсия SEO трафика - одна из самых высоких. А соотношение цена/качество - одно из самых выгодных.
- $35HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $60
Добрый день. Нужен дизайн сайта визитки о нефтепродуктах. Вот ТЗ https://drive.google.com/open?id=0B_9RS7pLLsiNUE9kc2prcGhjczQ Начать нужно с главной, остальные страницы (их будет 3-4 шт) допилим позже. Сроки чем быстрее тем лучше. Бюджет обсуждаем, указал ориентировочный за ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть работающий интернет-магазин с простым незамысловатым дизайном. Требуется сделать аналог, схожий по структуре, но с небольшими отличиями. Структуру расположения блоков копируем 1 в 1, стиль и фирменные цвета немного меняем. Ссылку скину в л/с. ...Завершен8 лет назад
Нужно написать несколько коротких текстов-описаний товаров интернет-магазина. Составить их по размешанным фотографиям и характеристикам. Дополнительно прошу использовать в текстах 2-3 ключевые фразы, которые предоставлю. Кроме того, нужен рерайт текстов (исходники есть) тоже ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать сайт по макетам https://yadi.sk/d/UgylE3fr3LeN3k Прошу оценить по стоимости и срокам. Верстка нужна адаптивная с поддержкой современных браузеров.Закрыт8 лет назад
- $8
Задача очень простая: необходимо перенести около 100-150 товаров на сайт под под управлением CMS Битрикс. Только копи-паст. Многие товары однотипные, отличие лишь в названии и габаритных размерах (фото могут совпадать). Переносим название, 1-3 фотографии ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо продумать структуру и сделать прототип сайта. По прототипу будет рисоваться дизайн. Примеры прототипов прикладываю. Описание сайта (сайт для кафе) пришлю исполнителю. Должен получиться сайт-визитка с элементами лендинга на главной. ...Завершен8 лет назад
Необходимо отредактировать имеющийся дизайн-макет по описанию и отрисовать новые странички. Медицинская тематика. Портал. Бюджет обсуждаем. Приветствуются исполнители, хорошо представляющие как сделать сайт удобным, а не только красивым.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Ищу битрикс-программиста для создания типового сайта услуг. Верстка готова. Структура несложная, динамики немного. Детали обсудим с исполнителем.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужны рерайтеры для выполнения задания. В общей сложности переписать надо около 30-40 тыс симв. текста, планирую для этого привлечь 3-4 специалистов. Тексты без сложных терминов, обычным человеческим языком. Уникальность не менее ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Ищу специалиста который сможет настроить рекламу с нуля или провести аудит и правку работающих рекламных компаний. Тематика - производство зеркал и изделий из стекла. СЯ частично собрано со всеми частотностями, могу ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Приветствую! Ищу специалиста по 1С-Битрикс для внесения мелких правок на 2 сайта. Работы на час-полтора, не больше. 1) Надо сделать адаптивное меню для просмотра на телефоне (адаптивная верстка есть, но меню ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист по 1С-Битрикс для решения некоторых задач: 1) Разобраться с платежными системами в магазине (после перехода на новую версию ядра слетели настройки), не дает оформить заказ - корзина стандартная 2) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Добрый день. Нужно сверстать 7 макетов из psd со всплывающими окнами - https://yadi.sk/d/F9qoRRv33GzRq5 PHP скрипты не нужны. Требования: адаптив (отдельного адаптивного макета нет)максимально легкий код как html так и cssкроссбраузерностьОставляйте предложения со ...Завершен8 лет назад
- $25
Добрый день. Нужно сверстать макет из psd - https://yadi.sk/i/mDo3NuwA3Gytnk Динамики минимум. PHP скрипты не нужны. Требования: адаптив (отдельного адаптивного макета нет)максимально легкий код как html так и cssкроссбраузерностьНа странице: ...Завершен8 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужен специалист по 1С-Битрикс для решения текущих задач: Установить капчу на формы обратной связи (3 разные на сайте)Разобраться с платежными системами в магазине (после перехода на новую версию ядра слетели настройки)Буду рад посотрудничать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте! В ближайшее время будет приобретен VPS сервер. Ищу специалиста, который поможет Выбрать необходимую ОС под проекты на 1С-Битрикс и Wordpress.Настроить сервер для корректной работы сайтов на этих CMS.Проконсультирует по вопросу повышения производительности сайтов.К серверу ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Здравствуйте. Ищу свободного в данный момент дизайнера для разработки дизайна для сайта визитки по медицине. ТЗ с примерами: https://yadi.sk/i/Y0dEabIX3Gg4Ee Приступить надо как можно быстрее.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь вебдизайнера для орисовки дизайна интернет-магазина. Функционал типовой. Блоки: главное менюрубрики каталогахиты продажновинкибрендыстатьи/новостиДопустимо использование готовых kit шаблонов, лишь бы все смотрелось цельно и лаконично. Страницы: 1) ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Ищу свободного в данный вебразработчика modX Задачи: На имеющейся верстке собрать несложный сайт-визитку Доработать незначительные недостатки в верстке Быть на связи для оперативного общения Суммарно ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад