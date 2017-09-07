Создаю уникальный и адаптивный дизайн сайтов недорого.
Опыт работы дизайнером полтора года (фриланс и в студиях). Никогда не затягиваю и делаю работу качественно. По вопросам сотрудничества пишите в контакты.
Контакты:
Почта: [email protected]
skype: soolru
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Александр отлично справился с задачей, всё вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень приятно работать.
$10
10 баллов
6 лет назад
С задачей справился на все 100%.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи. Однозначно рекомендую!