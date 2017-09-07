soolR

Александр Бородин soolR

 
30 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю уникальный и адаптивный дизайн сайтов недорого.

Опыт работы дизайнером полтора года (фриланс и в студиях). Никогда не затягиваю и делаю работу качественно. По вопросам сотрудничества пишите в контакты.

Контакты:

Почта: [email protected]

skype: soolru

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать аналог дизайна сайта
Александр отлично справился с задачей, всё вовремя. Рекомендую.
Отличный заказчик, очень приятно работать.
Ответный отзыв
Bodjey
Андрей 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга по спецтехнике
С задачей справился на все 100%.
Отличный заказчик, всегда на связи. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв