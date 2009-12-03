Создание сайта под ключ на joomla (psd готов)

Доброго всем времени суток) Нужно создать сайт, разместить его на хостинге, запустить и отдать админку. Сайт должен быть с главной страницей, новостной, контактами и альбом-каталог. Дизайн должен быть легким и уникальным по своей сути. желательно быть из Киева, для ...